В Британии впервые пересадили мертвое сердце

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Британскими хирургами была проведена первая в Европе операция по пересадке переставшего биться сердца, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Обычно донором сердца становится человек, у которого прекратилось функционирование головного мозга, а сердце продолжало работать.

В этом случае донором стал человек, сердце и легкие которого уже перестали функционировать. Таких доноров найти легче.

Операция была проведена в больнице Папворт графства Кембриджшир.