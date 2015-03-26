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    В Британии впервые пересадили мертвое сердце

    Операция была проведена в графстве Кембриджшир

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Британскими хирургами была проведена первая в Европе операция по пересадке переставшего биться сердца, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Обычно донором сердца становится человек, у которого прекратилось функционирование головного мозга, а сердце продолжало работать.

    В этом случае донором стал человек, сердце и легкие которого уже перестали функционировать. Таких доноров найти легче.

    Операция была проведена в больнице Папворт графства Кембриджшир.

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