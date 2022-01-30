В Британии у пациентов с постковидным синдромом обнаружили скрытые патологии легких

Британские исследователи обнаружили труднодиагностируемые патологии легких у пациентов с так называемым долгим ковидом (постковидным синдромом). У таких пациентов существенно затруднен процесс переноса газов кровью.

Британские исследователи обнаружили труднодиагностируемые патологии легких у пациентов с так называемым долгим ковидом (постковидным синдромом). У таких пациентов существенно затруднен процесс переноса газов кровью.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Оксфордского университета.

У пациентов с постковидным синдромом, жаловавшихся на одышку через много месяцев после болезни, которая протекала относительно легко, обнаружились те же легочные аномалии, что и у людей, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме. Изменения в их легких могут затруднять поступление кислорода в кровь.

Установить это удалось с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), причем в ходе процедуры пациенты дышали смесью кислорода с ксеноном. После специальной подготовки этот газ становится четко различимым на томограмме, что дает возможность оценить работу легких. При этом другие исследования, включая компьютерную томографию (КТ), не позволяли обнаружить патологию.