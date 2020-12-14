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В Британии обнаружили новую разновидность коронавируса

В Британии обнаружили новую разновидность коронавируса Британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее.
Здоровье
14 декабря 2020 г. 20:35
В Британии обнаружили новую разновидность коронавируса

Британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее.

Как сообщает Report, об этом сказал глава минздрава соединенного королевства Мэтт Хэнкок.

"Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первоначальные исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты", - сказал министр, выступая в палате общин.

По словам Хэнкока, в настоящее время зарегистрировано около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и количество заражений быстро растет.

Вместе с тем, министр отметил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.

"ВОЗ проинформирована (о новом типе вируса)... В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы", - добавил министр.

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