В Британии начались испытания вакцины от рака легких

В Британии начались испытания первой в мире мРНК-вакцины для лечения рака легких, которая может стать альтернативой химиотерапии, поскольку представляет меньше вреда для организма.

В Британии начались испытания первой в мире мРНК-вакцины для лечения рака легких, которая может стать альтернативой химиотерапии, поскольку представляет меньше вреда для организма.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте объединения больниц Университетского колледжа Лондона (UCLH), которое включает в себя восемь медицинских учреждений.

По информации организации, первый пациент в рамках испытаний уже получил новую вакцину от рака легких на основе технологии мРНК, предназначенную для уничтожения наиболее распространенной формы заболевания и предотвращения его рецидива.

Препарат, разработанный германской биотехнологической компанией BioNTech, стимулирует иммунную систему распознавать патологические клетки и бороться с ними.

Отмечается, что исследуемая вакцина не имеет такого токсического воздействия на организм, как химиотерапия, которая часто поражает не только раковые, но и здоровые клетки.

"Мы надеемся, что [разработанная вакцина] даст возможность улучшить результаты лечения наших пациентов с немелкоклеточным раком легких как на ранних, так и на поздних стадиях", - сказал профессор Сиоу Минг Ли, возглавляющий исследование препарата в Британии.

Всего в испытаниях примут участие порядка 130 человек на исследовательских площадках в 7 странах.