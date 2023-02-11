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В Бразилии запретили продажу средств для укладки волос из-за случаев потери зрения

В Бразилии запретили продажу средств для укладки волос из-за случаев потери зрения Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору в пятницу запретило продажу и использование всех средств для укладки и фиксации волос из-за случаев потери зрения при случайном попадании этой продукции в глаза
Здоровье
11 февраля 2023 г. 05:38
В Бразилии запретили продажу средств для укладки волос из-за случаев потери зрения

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору в пятницу запретило продажу и использование всех средств для укладки и фиксации волос из-за случаев потери зрения при случайном попадании этой продукции в глаза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по всей стране уже несколько человек обратились к медикам с жалобами на временную потерю зрения, сильное жжение, зуд, покраснение и отеки глаз, а также головные боли после использования этой косметической продукции. В большинстве случаев негативные последствия для здоровья наступали после попадания средств для волос в глаза в результате купания в море, бассейне или даже с каплями дождя.

При этом речь не идет об отдельных торговых наименованиях или производителях. Из-за "широты географического охвата" происшествий и использования пострадавшими продукции разных марок под запрет подпал весь ассортимент средств для укладки волос, представленных на местном рынке, следует из публикации в официальном печатном органе правительства страны. Срок запрета не уточняется. Отмечается, что по фактам случившегося будет проведена проверка в том числе самой косметической продукции.

При этом ведомство не намерено принудительно изымать эти товары из розничной продажи, возлагая на самих продавцов обязанность по ограничению их оборота.

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