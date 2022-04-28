О нас
Аудио новости

В Бразилии выявили новую мутацию штамма "омикрон"

В Бразилии выявили новую мутацию штамма "омикрон" Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность омикрон-штамма коронавируса.
Здоровье
28 апреля 2022 г. 07:14
В Бразилии выявили новую мутацию штамма омикрон

Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на газету Folha de S.Paulo, речь идет о мутации комбинированного варианта "омикрона" BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid.

Образец биоматериала, в котором обнаружена новая разновидность инфекции, был взят у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля. Отмечается, что пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации "омикрона", поскольку для этого соответствующая мутация должна быть подтверждена по меньшей мере в пяти образцах. На данный момент преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 "омикрона", на которую приходится около 70% всех случаев инфицирования.

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии было выявлено почти 30,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых свыше 663 тысяч привели к летальному исходу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Прошло 99 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Прошло 99 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
27 апреля 2022 г. 21:52
Президент: Азербайджанская делегация готова к началу переговоров по мирному договору
Президент: Азербайджанская делегация готова к началу переговоров по мирному договору
27 апреля 2022 г. 21:00
В храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия 
ФотоВ храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия 
27 апреля 2022 г. 20:25
Азербайджан в 2022 году не планирует импортировать российский газ
Азербайджан в 2022 году не планирует импортировать российский газ
27 апреля 2022 г. 16:38
Азербайджанцы Грузии требуют восстановления исконного названия их села
ФотоАзербайджанцы Грузии требуют восстановления исконного названия их села
27 апреля 2022 г. 16:31
Христиане Азербайджана посетили Гадрут
ФотоХристиане Азербайджана посетили Гадрут
27 апреля 2022 г. 14:14
Немыслимый случай в бакинском метро – девушки забежали в тоннель станции 20 Января
Немыслимый случай в бакинском метро – девушки забежали в тоннель станции "20 Января"
27 апреля 2022 г. 14:03
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
27 апреля 2022 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука
26 апреля 2022 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi