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В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 млн

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 млн Число случаев зараженияCOVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 45 323, до 3 501 975.
Здоровье
21 августа 2020 г. 03:03
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 млн

Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 45 323, до 3 501 975.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные данные Минздрава республики.

По информации ведомства, три четверти инфицированных (2 653 975) выздоровели, еще 736 264 пациента остаются под наблюдением врачей. Количество летальных исходов за последние 24 часа выросло на 1 204 и достигло 112 304. На 1 млн населения приходятся 16 664 заразившихся и 534 смерти из-за последствий, вызванных заражением коронавирусом.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США.

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