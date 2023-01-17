В больницах TƏBIB проводится вакцинация против гриппа

18:25

В настоящее время в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, проводится вакцинация против вируса инфлюэнцы (гриппа).

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB.

С 15 декабря прошлого года против гриппа в стране были вакцинированы 13 008 человек. По Баку эта цифра составила 2 843 человека.

За получением прививки можно обратиться в медицинское учреждение по месту регистрации.

В зимние месяцы традиционно наблюдается рост заболеваемости респираторными вирусами. С 21 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию инфлюэнцы в европейском регионе.

Инфлюэнца, более известное под названием грипп, сопровождается такими симптомами, как лихорадка, насморк, головная боль и боль в горле, усталость, сухой кашель и обычно лечится симптоматически. Пациентам рекомендуется соблюдать правила изоляции, обращаться к врачу при обострении состояния. С другой стороны, лица, входящие в уязвимую группу (беременные женщины, дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди), должны немедленно обратиться к врачу и находиться под наблюдением. Против вируса инфлюэнцы существуют вакцины, эффективность которых доказана, и с помощью ежегодной вакцинации можно предотвратить осложнения и смерть лиц из группы высокого риска.