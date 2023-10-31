В больницах Азербайджана в тестовом режиме будет внедрена система приема пациентов

Система приема пациентов, которая будет внедрена в действующих в Азербайджане больницах, уже готова в тестовом режиме и будет представлена на выставке Medinex - 2023.

Система приема пациентов, которая будет внедрена в действующих в Азербайджане больницах, уже готова в тестовом режиме и будет представлена на выставке Medinex - 2023.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она сказала, что на выставке будет представлена информация о системе приема, которая будет включена в мобильное приложение E-tabib.

Выставка Medinex - 2023, которая запланирована в Бакинском экспо-центре со 2 по 4 ноября, пройдет при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).