О нас

В больницах Азербайджана в тестовом режиме будет внедрена система приема пациентов

В больницах Азербайджана в тестовом режиме будет внедрена система приема пациентов Система приема пациентов, которая будет внедрена в действующих в Азербайджане больницах, уже готова в тестовом режиме и будет представлена на выставке Medinex - 2023.
Здоровье
31 октября 2023 г. 11:57
В больницах Азербайджана в тестовом режиме будет внедрена система приема пациентов

Система приема пациентов, которая будет внедрена в действующих в Азербайджане больницах, уже готова в тестовом режиме и будет представлена на выставке Medinex - 2023.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она сказала, что на выставке будет представлена информация о системе приема, которая будет включена в мобильное приложение E-tabib.

Выставка Medinex - 2023, которая запланирована в Бакинском экспо-центре со 2 по 4 ноября, пройдет при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xəstəxanalarında randevu sistemi test rejimdə tətbiq olunacaq

Другие новости из категории

В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация
В рамках выставки Medinex-2023 с жителями Агалы будет проведена онлайн-консультация
31 октября 2023 г. 12:40
В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий
В Азербайджан разрешен ввоз продукции 197 зарубежных продовольственных предприятий
31 октября 2023 г. 10:55
В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19
В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19
30 октября 2023 г. 22:49
В Баку выявлены нарушения на одном из объектов по продаже алкогольных напитков
ФотоВ Баку выявлены нарушения на одном из объектов по продаже алкогольных напитков
30 октября 2023 г. 17:37
В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавших в ходе вооруженного инцидента в Сумгайыте
В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавших в ходе вооруженного инцидента в Сумгайыте
30 октября 2023 г. 10:11
Врачи опровергли миф о травмоопасности занятий в тренажерном зале
Врачи опровергли миф о травмоопасности занятий в тренажерном зале
29 октября 2023 г. 04:26
Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы
Отравившиеся донером в Баку учащиеся выписаны из больницы
27 октября 2023 г. 12:55
Насими Гасымов: Дефицит врачей-онкологов в стране достигает 40%
Насими Гасымов: Дефицит врачей-онкологов в стране достигает 40%
27 октября 2023 г. 11:16
Названо число скончавшихся от рака молочной железы в Азербайджане в прошлом году
Названо число скончавшихся от рака молочной железы в Азербайджане в прошлом году
27 октября 2023 г. 10:53
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi