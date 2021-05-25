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В ближайшие дни в Азербайджан поступит вакцина Pfizer-BioNTech

В ближайшие дни в Азербайджан поступит вакцина Pfizer-BioNTech Каждый может добровольно вакцинироваться той вакциной, какой пожелает
Здоровье
25 мая 2021 г. 13:37
В ближайшие дни в Азербайджан поступит вакцина Pfizer-BioNTech
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"Сегодня в Азербайджане достаточно вакцин. С вакциной проблем нет. Сегодня у наших граждан есть возможность выбора вакцины".

Как сообщает Report, об этом 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления.

Я. Гараева сказала, что в ближайшие дни ожидается поставка в Азербайджан вакцины Pfizer-BioNTech: "Вакцины, используемые в мире и одобренные ВОЗ, доступны для Азербайджана. Каждый может добровольно вакцинироваться той вакциной, какой пожелает".

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Версия на английском языке TABIB: Azerbaijan to buy Pfizer-BioNTech vaccine in coming days
Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə Azərbaycana Pfizer-BioNTech vaksini gətiriləcək

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