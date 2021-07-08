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В Билясуваре в доме торжеств на 79 человек на свадьбу пригласили больше 300 гостей

В Билясуваре в доме торжеств на 79 человек на свадьбу пригласили больше 300 гостей В расположенном на улице Гейдара Алиева в городе Билясувар доме торжеств "Зирвя", принадлежащем физическому лицу Шахбазову Махиру Векил оглу, грубо нарушены требования правил в период коронавирусной пандемии.
Здоровье
8 июля 2021 г. 14:18
В Билясуваре в доме торжеств на 79 человек на свадьбу пригласили больше 300 гостей

В расположенном на улице Гейдара Алиева в городе Билясувар доме торжеств "Зирвя", принадлежащем физическому лицу Шахбазову Махиру Векил оглу, грубо нарушены требования правил в период коронавирусной пандемии.

Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, несмотря на то, что в соответствии с нормативными требованиями вместимость зала дома торжеств рассчитана на 79 человек, на соответствующий портал было внесено официальное обращение для проведения мероприятия на 150 человек, однако при проверке оказалось, что торжество было предусмотрено для более чем 300 гостей.

Руководство дома торжеств было привлечено к административной ответственности. В Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям подано обращение ограничить проведение в ресторане торжественных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке 300 nəfərlik toy keçirmək istəyən şadlıq sarayının rəhbəri cəzalandırılıb, obyekt bağlanır

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