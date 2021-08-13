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В Билясуваре увеличилось число зараженных коронавирусом

В Билясуваре увеличилось число зараженных коронавирусом Новая волна пандемии коронавируса в нашей республике и рост числа инфицированных в последние дни вновь требуют от всех осторожности.
Здоровье
13 августа 2021 г. 00:43
В Билясуваре увеличилось число зараженных коронавирусом

Новая волна пандемии коронавируса в нашей республике и рост числа инфицированных в последние дни вновь требуют от всех осторожности.

Муганское бюро Report провело расследование ситуации в Билясуварском районе.

По данным местного бюро, по результатам обследований в районе наблюдается рост заболеваемости.

В настоящее время в Билясуваре около 300 больных коронавирусом. В последние дни от этой болезни умерли 4 жителя района.

Кроме того, по состоянию на прошедший день, коронавирус был выявлен еще у 80 жителей района.

За прошедший день в стране было зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусом, 576 человек прошли лечение, выздоровели и выписаны домой, 14 человек с положительными результатами анализа скончались.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda koronavirusa yoluxanların sayı artıb  

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