В Билясуваре увеличилось число зараженных коронавирусом

Новая волна пандемии коронавируса в нашей республике и рост числа инфицированных в последние дни вновь требуют от всех осторожности.

Новая волна пандемии коронавируса в нашей республике и рост числа инфицированных в последние дни вновь требуют от всех осторожности.

Муганское бюро Report провело расследование ситуации в Билясуварском районе.

По данным местного бюро, по результатам обследований в районе наблюдается рост заболеваемости.

В настоящее время в Билясуваре около 300 больных коронавирусом. В последние дни от этой болезни умерли 4 жителя района.

Кроме того, по состоянию на прошедший день, коронавирус был выявлен еще у 80 жителей района.

За прошедший день в стране было зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусом, 576 человек прошли лечение, выздоровели и выписаны домой, 14 человек с положительными результатами анализа скончались.