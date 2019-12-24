В Бейлагане на предприятии по производству молока и молочных изделий выявлены недочеты

На основе поступившей информации, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в принадлежащем физическому лицу Алыеву Ризвану Арзуман оглу предприятии по производству молока и молочных изделий в бейлаганском селе Ашагы Чеменли.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе проверок было выявлено, что маргарины торговых марок "Sun 23" и "Sania" использовались для искусственного повышения жирности производимых продуктов.

Не проводилось лабораторного анализа продуктов, отсутствовали необходимые документы, в процессе производства грубо нарушались требования законодательства. Кроме того, при упаковке и маркировке продукции на этикетке не указывалась важная информация.

В ходе проверки выяснилось, что при производстве сыра и масла также не соблюдались требования технической документации. На основе выявленных правонарушений в рамках требований законодательства деятельность цеха была ограничена. Взятые образцы были отправлены в соответствующие лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана.

Расследования по факту продолжаются.