В Бельгии выявили новый вариант штамма "омикрон"

Заражение новым вариантом "омикрона" BA.4 выявили в Бельгии.
Как передает Report, об этом сообщает
Вирусологи Марк Ван Ранст и Пье Маес утверждают, что новый вид "омикрона", который уже нашли в ряде других стран, обнаружили во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).
"Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты еще будут появляться", - цитирует издание Ван Ранста.
По его словам, рождение других вариантов "омикрона" лучше, чем возникновение нового штамма.
Le Vif пишет, что варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 нашли Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке. Значительного увеличения количества заражений, госпитализаций или смертей выявлено не было.