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В Бельгии выявили новый вариант штамма "омикрон"

В Бельгии выявили новый вариант штамма "омикрон" Заражение новым вариантом "омикрона" BA.4 выявили в Бельгии.
Здоровье
12 апреля 2022 г. 05:44
В Бельгии выявили новый вариант штамма омикрон

Заражение новым вариантом "омикрона" BA.4 выявили в Бельгии.

Как передает Report, об этом сообщает Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.

Вирусологи Марк Ван Ранст и Пье Маес утверждают, что новый вид "омикрона", который уже нашли в ряде других стран, обнаружили во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).

"Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты еще будут появляться", - цитирует издание Ван Ранста.

По его словам, рождение других вариантов "омикрона" лучше, чем возникновение нового штамма.

Le Vif пишет, что варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 нашли Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке. Значительного увеличения количества заражений, госпитализаций или смертей выявлено не было.

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Версия на азербайджанском языке Belçikada koronavirusun yeni ştamı aşkarlanıb  

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