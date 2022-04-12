В Бельгии выявили новый вариант штамма "омикрон"

Заражение новым вариантом "омикрона" BA.4 выявили в Бельгии.

Заражение новым вариантом "омикрона" BA.4 выявили в Бельгии.

Как передает Report, об этом сообщает Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.

Вирусологи Марк Ван Ранст и Пье Маес утверждают, что новый вид "омикрона", который уже нашли в ряде других стран, обнаружили во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).

"Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты еще будут появляться", - цитирует издание Ван Ранста.

По его словам, рождение других вариантов "омикрона" лучше, чем возникновение нового штамма.

Le Vif пишет, что варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 нашли Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке. Значительного увеличения количества заражений, госпитализаций или смертей выявлено не было.