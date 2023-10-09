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В Барде ограничена деятельность молочного предприятия, не отвечавшего санитарным нормам

В Барде ограничена деятельность молочного предприятия, не отвечавшего санитарным нормам В Барде ограничена деятельность предприятия по производству молока.
Здоровье
9 октября 2023 г. 10:46
В Барде ограничена деятельность молочного предприятия, не отвечавшего санитарным нормам

В Барде ограничена деятельность предприятия по производству молока.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники агентства провели внеплановую проверку на предприятии по производству молока в селе Баджираван Бардинского района, принадлежащему Сейфуллаеву Равилю Казым оглу.

В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения санитарно-технических и санитарно-гигиенических требований.

В соответствии с законодательством составлен административный протокол, деятельность предприятия ограничена до устранения недочетов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə süd istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

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