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В Барде ограничена деятельность цеха по производству сыра-косички

В Барде ограничена деятельность цеха по производству сыра-косички

Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджана на основе поступившей информации провели рейд на предприятии по производству сыра, принадлежащем физическому лицу Байрамову Шахмару Муса оглу и расположенном на территории села Джанаварлы Бардинского района.

Как сообщили Report в АПБА, во время рейда был установлен факт нарушения в цехе по производству сыра-косички требований технических нормативно-правовых документов в сфере продбезопасности по производству, хранению, перевозке и продаже продуктов питания. Было установлено, что цех не следует нормам и правилам санитарии и гигиеническим нормативам.

Изъятые в ходе рейда образцы молочной продукции (сыр-косичка) были переданы на исследование в лабораторию Института продбезопасности. В соответствии с требованиями законодательства и технических нормативно-правовых актов, деятельность цеха была ограничена.

По факту ведется разбирательство.

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