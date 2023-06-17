В Баку начал свою работу симпозиум азербайджанских медиков мира

Впервые проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира, организованный Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Впервые в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира, организованный Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Как сообщает Report , в Центре Гейдара Алиева в церемонии открытия симпозиума, который приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, приняли участие руководители учреждений здравоохранения Азербайджанской Республики, министры, азербайджанские врачи, живущие и работающие за рубежом, представители функционирующих в Азербайджане международных организаций и посольств, известные врачи, руководители частных и государственных медицинских учреждений страны.

Вначале участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был продемонстрирован фильм, посвященный роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии национального здравоохранения, совместно подготовленный объединением TƏBİB и Азербайджанским телевидением.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира.

Обращение зачитала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев подчеркнул важность проведения столь масштабного мероприятия, приуроченного к 100-летию основателя здравоохранения независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Он, в частности, сказал: “17 июня – День профессионального праздника медицинских работников – для нас важен вдвойне, потому что этот профессиональный праздник, с одной стороны, свидетельствует о высокой оценке обществом труда медицинских работников, а с другой стороны, является личным подарком великого лидера Гейдара Алиева медицинскому сообществу Азербайджана. Программа I Симпозиума азербайджанских медиков мира насыщена как с научной, так и с культурной точки зрения. Уверен, что симпозиум будет способствовать укреплению профессиональных связей между врачами-специалистами, работающими в нашей стране и за ее пределами, обмену опытом в различных областях медицины, развитию атмосферы солидарности среди наших соотечественников".

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев отметил, что введение обязательного медицинского страхования, которое является новым механизмом финансирования здравоохранения, облегчает доступ населения к медицинским услугам и повышает качество обслуживания граждан органами здравоохранения. По его словам, такие масштабные мероприятия способствуют развитию медицины в Азербайджане: “Было бы очень хорошо, если бы наши врачи, приезжающие из-за рубежа, находились в постоянном контакте со своими коллегами в Азербайджане и наладили сотрудничество с ними. Считаю, что было бы полезно применить в Азербайджане практику здравоохранения развитых стран, поделиться с коллегами информацией о последних медицинских инновациях, методах обследования и лечения".

Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов подробно проинформировал о работе, проделанной в стране за последние годы в медицинской сфере. Он рассказал о налаживании на высоком уровне медицинского обслуживания населения в рамках мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса, в годы Отечественной войны, а также в рамках обязательного медицинского страхования в настоящее время.

“Сегодня формирование высококонкурентного человеческого потенциала и развитие человеческого капитала является приоритетной задачей для того, чтобы идти в ногу со стремительным развитием в мире в области медицины. TƏBİB уделяет большое внимание постоянному развитию человеческого капитала и формированию высококвалифицированного кадрового потенциала. Оказание высококачественных медицинских услуг в первую очередь связано с эффективной деятельностью профессиональных специалистов. Сейчас в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях работают 94 тысячи 84 сотрудника, из них 53 тысячи 389 человек – медицинские работники. Также отмечу, что в 2022 году в подведомственные ТƏBİB медицинские учреждения было принято 12 тысяч 379 работников, а на сегодняшний день в 2023 году – более 3 тысяч 500 работников.

В настоящее время в подведомственных ТƏBİB медицинских учреждениях проводится набор врачей-специалистов, обучавшихся за рубежом. Сегодня в наших медицинских учреждениях, расположенных как в регионах, так и в столице, работают более 60 азербайджанских врачей, прошедших обучение за рубежом. Мы думаем продолжить эту тенденцию и в будущем. Мы всегда будем рады видеть профессиональных азербайджанских врачей на родине, в наших медицинских центрах", – сказал Вугар Гурбанов.

Как отметил министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, в последние годы в медицинском образовании в Азербайджане наблюдается развитие, для обеспечения которого важны несколько факторов. Он, в частности, сказал: “Одним из важнейших факторов является доступность медицинского образования. Когда образованные и квалифицированные выпускники школ выбирают специальность врача, финансы не должны становиться для них преградой, поэтому в последнее время с каждым годом увеличивается количество мест государственного заказа. Сегодня 91 процент мест по медицинским специальностям финансируется на основе государственного заказа. Иными словами, расходы на обучение 91 из 100 абитуриентов, желающих стать врачом, покрываются государством. Другой вопрос – комплексность медицинского образования. В последнее время в этом направлении осуществлен ряд мер. Мы должны продолжать работу по открытию медицинских факультетов в высших учебных заведениях не только столицы, но и регионов поэтапно, то есть не в ущерб качеству. Это вносит вклад как в медицинское образование, так и в развитие самих университетов".

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов сообщил, что число азербайджанских врачей, работающих за рубежом, приближается к двум тысячам: "Отрадно, что за рубежом их не только привлекают к врачебной деятельности; они также занимают административные должности в различных областях медицины".

Выступившие на симпозиуме председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению академик Ахлиман Амирасланов, ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли подчеркнули важность проведения столь масштабного мероприятия, на котором собираются врачи, работающие как в Азербайджане, так и во многих зарубежных странах.

В своем выступлении хирург-онколог, доктор философии в области медицины, доцент медицинского факультета в Мангейме Гейдельбергского университета Германии Вугар Ягублу высоко оценил успехи, достигнутые в области здравоохранения в Азербайджане, а также возможность обмена опытом с работающими в стране коллегами.

Врач группы обслуживания иностранных пациентов клиники Liv Hospital в Стамбуле Турал Хасполад выразил благодарность ТƏBİB за предоставленную возможность принять участие в работе симпозиума, на котором представлены современные подходы и тенденции в области медицины.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Основная цель проведения симпозиума – обмен информацией и опытом в сфере инноваций в области медицины с азербайджанскими врачами, проживающими и работающими в разных странах мира, а также создание для них новых возможностей внести вклад в развитие системы национального здравоохранения.

В симпозиуме принимают участие азербайджанские врачи-специалисты, работающие в 13 странах мира: Турции, России, Германии, Соединенных Штатах Америки, Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Италии, Канаде, Кыргызстане, Грузии и Румынии.

Симпозиум продолжит свою работу до 22 июня.