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В Баку закрыта пекарня за антисанитарию

В Баку закрыта пекарня за антисанитарию Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку на принадлежащем физическому лицу Намику Мусаеву предприятии по производству хлеба, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку.
Здоровье
31 августа 2021 г. 11:29
В Баку закрыта пекарня за антисанитарию

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку на принадлежащем физическому лицу Намику Мусаеву предприятии по производству хлеба, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки выяснилось, что предприятие работает без регистрации на предмет безопасности пищевых продуктов, без соблюдения санитарно-гигиенических правил и требований технических нормативных правовых актов, а также технологического принципа в процессе производства.

В то же время было установлено, что персонал не прошел медицинский осмотр и не был обеспечен специальной одеждой, не проводилась дезинфекция, дезинсекция и дератизация. В связи с выявленными недостатками в соответствии с требованиями законодательства принято решение об ограничении деятельности пекарни, руководитель предприятия привлечен к ответственности.

АПБА продолжает меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасности продуктов питания, и будет решительно пресекать любые незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz işləyən çörək sexi bağlanıb

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