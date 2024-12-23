В Баку за 11 месяцев этого года в службу скорой медпомощи поступило около 800 тыс. обращений

В Баку за 11 месяцев этого года в службу скорой медпомощи поступило около 800 тыс. обращений

За 11 месяцев этого года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило более 1,6 млн обращений.

https://static.report.az/photo/f4428307-faa8-3d5b-a596-6e5678fb78f2.jpg https://static.report.az/photo/f4428307-faa8-3d5b-a596-6e5678fb78f2.jpg

За 11 месяцев этого года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило более 1,6 млн обращений. Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов в ходе брифинга по итогам года. По его словам, за отчетный период больше всего обращений поступило по Баку - 781 152 обращения: "По Сумгайыту зарегистрировано 132 711, по Гяндже - 93 536, по Абшерону - 34 046, по Мингячевиру - 38 357 обращений. На основании поступивших вызовов по Баку на месте была оказана помощь 742 152 гражданам, 75 021 человек был госпитализирован в медицинские учреждения различного профиля. В целом по Баку ежедневное количество обращений составляет от 2200 до 2300". Гурбанов добавил, что за отчетный период в медицинские учреждения поступило 22,1 млн обращений, оказано 76,8 млн медицинских услуг: "По сравнению с прошлым годом в этом году число обращений увеличилось на 9%, а число оказанных медицинских услуг выросло на 20%". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram