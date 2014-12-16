​В Баку выявили отношение населения к здоровому образу жизни

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Завершился проект под названием "Будь здоров", организованный министерством здравоохранения совместно с общественной организацией "Умид". Как сообщает Report, во время мероприятия было отмечено, что цель проекта заключалась в проведении социологического исследования для изучения и соизмерения динамичности ответов, а также выявления отношения населения к здоровому образу жизни.

Во время осуществления проекта и проведения опроса были затронуты проблемы просвещения населения в этой области, соблюдения правил следования здоровому образу жизни, искоренения факторов, отрицательно влияющих на здоровый образ жизни, определения уровня знаний населения Баку в области здравоохранения и другие проблемы.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Анар Гедирли отметил: "Проведение подобных исследований - это положительный факт. Изучение отношения граждан к своему здоровью, способам и методам охраны своего здоровья, проведение разъяснительной работы среди населения в этом направлении является очень важным вопросом. Я надеюсь, что этот опрос положит начало более широкой компании в будущем".

В конце мероприятия были оглашены итоги опроса, проведенного среди жителей Баку и охватившего 1000 респондентов. Из учавствовавших в опросе 51% были мужчины, а 49% женщины. По итогам опроса, 83% участников вообще не занимаются физической деятельностью, а 70% не занимаются физической активностью даже на среднем уровне. Средний недельный показатель таких лиц составляет 1,5 дней. 16% респондентов соблюдают диету.