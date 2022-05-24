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В Баку впервые проходит форум, посвященный здоровью растений

В Баку впервые проходит форум, посвященный здоровью растений В рамках твиннинг-проекта Европейского союза (ЕС) "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане", организованного Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в Баку впервые проходит Форум здоровья растений.
Здоровье
24 мая 2022 г. 11:26
В Баку впервые проходит форум, посвященный здоровью растений

В рамках твиннинг-проекта Европейского союза (ЕС) "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане", организованного Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в Баку впервые проходит Форум здоровья растений.

Как сообщает Report, целью международного форума является привлечение внимания к вопросам здоровья и защиты растений, информирование общественности о планируемых изменениях в этой сфере, в том числе о мерах, которые будут предприняты в этом направлении в ближайшем будущем.

На мероприятии с участием министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко, официальных представителей Латвии и Литвы председатель АПБА Гошгар Тахмазли рассказал о последовательных и целенаправленных мерах, предпринимаемых в направлении институциональных изменений системы продовольственной безопасности в стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ilk dəfə Bitki Sağlamlığı Forumu keçirilir

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