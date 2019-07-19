В Баку выявлен работающий в антисанитарных условиях хлебопекарный цех - ФОТО

В Агентство продовольственной безопасности Азербайджана поступила жалоба на то, что хлебопекарный цех, действующий в Баку по адресу Бинагадинский район, улица Яхья Гусейнова, дом № 98, принадлежащий физическому лицу Алекперу Заид оглу Гамбарову, работает в антисанитарных условиях.

Как сообщили Report в агентстве, на основе поступившей жалобы сотрудниками структуры была проведена проверка по указанному адресу.

В ходе мониторинга поступившая жалоба подтвердилась. В ходе первичного осмотра в незаконно действующем цехе было установлено, что на предприятии не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов.

Было установлено, что в цехе используется сырье неизвестного происхождения, которое хранится без соблюдения температурного режима, не проводятся лабораторные анализы готовой продукции. Кроме того, поскольку в зоне производства не осуществляются дезинфекционные работы, сюда проникают грызуны.

В рамках требований законодательства были проведены соответствующие мероприятия, деятельность хлебопекарного цеха ограничена.