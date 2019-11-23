В Баку выявлен маркет, торгующий просроченной продукцией

Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджана на основе обращения группы жителей провели разбирательство в маркете "Real", расположенном по адресу ул.Гурбана Аббасова, 56 в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки был проведен осмотр продуктов питания на витринах.

Во время осмотра в маркете были обнаружены молоко и молочные продукты различных торговых марок с просроченным сроком годности. В соответствии с требованиями законодательства просроченные товары были изъяты из продажи и утилизированы.

В связи с выявленными недочетами руководство маркета было привлечено к административной ответственности, деятельность объекта взята под контроль.

Потребителям в очередной раз рекомендуется при выборе продуктов питания обращать внимание на информацию на этикетке, документы о происхождении и условия хранения. При любых негативных фактах следует обращаться в "центр звонков - 1003" Агентства.

АПБА продолжает последовательные мероприятия по охране здоровья и обеспечению продбезопасности населения, и будет принимать жесткие меры по пресечению незаконных действий, направленных на нарушение прав потребителей.