В Баку выявлен цех, функционирующий в антисанитарных условиях

Согласно поступившей в Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана жалобе гражданина был проведен осмотр цеха, принадлежащего физическому лицу Гадиру Сабировичу Рамазанову, по адресу поселок Кешля, улица Давуда Аслана, д. 2m.

Как сообщили Report в Агентстве, на предприятии не было найдено документов, указывающих на происхождение сырья и продукции.

В ходе проверки было выявлено грубое нарушение ветеринарно-санитарных норм. Было установлено, что в технологических процессах не соблюдается температурный режим, нет холодильной камеры для хранения продуктов.

Выявлено, что складская площадь систематически не очищается. Сотрудники предприятия не имеют спецодежды и не прошли медосмотр. Отмечено, что по результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством.