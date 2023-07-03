В Баку в три медицинских центра назначены новые директора

В Баку в три медицинских центра назначены новые директора .

В Баку в три медицинских центра назначены новые директора .

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Было отмечено, что по соответствующему представлению исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова были осуществлены новые назначения директоров в медицинские центры Сабунчу, Сураханы и Хатаи. Директором Медицинского центра Сабунчу назначена Нурангиз Баширова. До этого она работала директором Бейлаганской центральной районной больницы. Директором Сураханского медицинского центра назначен Алекпер Тагиев. Он долгое время работал директором Хатаинского медицинского центра имени M.А.Эфендиева. На должность директора Хатаинского Медицинского центра имени Эфендиева назначена Айбениз Саниева. До этого назначения она работала директором Сураханского медицинского центра.