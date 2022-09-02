О нас

В Баку в ряде объектов демонтированы сооружения для забоя животных

В Баку в ряде объектов демонтированы сооружения для забоя животных Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило ряд недостатков в ходе мониторингов в пунктах продажи мяса и забоя животных.
Здоровье
2 сентября 2022 г. 19:11
В Баку в ряде объектов демонтированы сооружения для забоя животных

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило ряд недостатков в ходе мониторингов в пунктах продажи мяса и забоя животных.

Как сообщили Report в Агентстве, в связи с выявленными недостатками в отношении владельцев 14 пунктов продажи мяса и забоя животных были предприняты административные меры, в 31 пункте были демонтированы сооружения для забоя животных, в 5 пунктах были повторно демонтированы незаконно восстановленные металлические конструкции.

АПБА в очередной раз призывает лиц, занимающихся этим видом деятельности, соблюдать требования законодательства в данной сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz heyvan kəsimi ilə məşğul olan 31 məntəqədə kəsim qurğuları sökülüb

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
2 сентября 2022 г. 19:20
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
1 сентября 2022 г. 14:28
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
1 сентября 2022 г. 14:24
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
1 сентября 2022 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi