В Баку в ряде объектов демонтированы сооружения для забоя животных

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило ряд недостатков в ходе мониторингов в пунктах продажи мяса и забоя животных.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило ряд недостатков в ходе мониторингов в пунктах продажи мяса и забоя животных.

Как сообщили Report в Агентстве, в связи с выявленными недостатками в отношении владельцев 14 пунктов продажи мяса и забоя животных были предприняты административные меры, в 31 пункте были демонтированы сооружения для забоя животных, в 5 пунктах были повторно демонтированы незаконно восстановленные металлические конструкции.

АПБА в очередной раз призывает лиц, занимающихся этим видом деятельности, соблюдать требования законодательства в данной сфере.