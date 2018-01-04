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    В Баку в результате использования пиротехники ребенок получил легкую травму

    В праздничные дни в Институт травматологии и ортопедии обратились около 100 больных

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В праздничные дни (31 декабря - 3 января) в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии министерства здравоохранения обратились около 100 больных.

    Об этом Report сообщил директор института Ильгар Гасымов.

    По его словам, статистика обратившихся в праздничные дни не отличалась от обычных дней.

    И.Гасымов добавил, что в праздничные дни один ребенок получил легкую травму в результате использования пиротехники. 

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