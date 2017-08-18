В Баку в работе службы скорой помощи обнаружены серьезные недочеты

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В связи с машинами скорой помощи постоянно поступают жалобы различного содержания. Вызвавшие скорую помощь жители Баку жалуются то на поздний приезд, то на некачественно оказанную услугу.

Позвонивший в редакцию Report житель Баку пожаловался на сильную задержку вызванной машины скорой помощи.

По словам родного больного, вызов был сделан в 14:49, но даже после длительного времени не поступило ответа. Врач появившейся спустя 45 минут машины скорой помощи объяснил задержку так: "Команде вызов передали в 15:13. Больной находится в Хатаинском районе, машину отправляют из Ясамальского. В результате машина скорой помощи прибыла по адресу в 15:34".

По словам родственников больного, сначала они отправились в клинику №2 в Хатаи и сообщили о том, что больному требуется скорая помощь. Там им ответили, что нет ни водителей, ни врачей. После в 14:49 они позвонили в скорую помощь, через некоторое время была найдена и отправлена команда из Ясамальского района.

В результате первую медпомощь больному были вынуждены оказать его родные.

В связи с данным вопросом заместитель главврача по оперативным и госпитальным работам Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Мурад Мирзазаде сообщил Report, что при поступлении вызовов срочность определяется по типу вызова: "Если вызов неотложный, его исполнение длится в течение часа. Мы рассмотрели жалобу по названому вызову и оказалось, что больной вызвал скорую помощь из-за проблем с давлением. Эти вызовы неотложные и их исполнение длится около часа".

Отметим, что в своем заявлении Report некоторое время назад бывший главврач Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Мурсал Гамидов сказал, что согласно созданной на станции структуре, каждая бригада должна доезжать до указанного адреса за 15-20 минут: "Есть места, куда можно добраться за пять минут. Мы используем разные пути решения для устранения имеющихся проблем. В интенсивный период вызовов и в часы пик, т.е. с 16:00 до 00:00, стараемся, чтобы бригады не отъезжали на большие расстояния. Место их нахождения получаем из центра, в каждой машине установлен GPS-передатчик".

Что касается приезда машины скорой помощи не с Хатаи, а Ясамала, Мурад Мирзазаде отметил, что отправление машин скорой помощи не делится по районам. Независимо от района, выезжает бригада, близкая к месту вызова.

Независимый эксперт здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла сообщил Report, что приезд машин скорой помощи на место вызова позднее назначенного времени связан с неправильной организацией работы.

По его словам, приезд машины скорой помощи на место происшествия позднее получаса оправдать невозможно: "Потому что их структура построена так, что при срочном вызове самое позднее они должны быть на месте через 15-20 минут. Подстанции именно для этого. Опоздание на место вызова – недочет в организации работы".

Эксперт отметил, что для усовершенствования этой работы необходимы высокий уровень материально-технической базы, увеличение количества подстанций и профессионализма врачей: "К сожалению, эти направления забываются в здравоохранении".

Он также добавил, что сейчас на дорогах страны нет специальных полос для машин скорой помощи: "В Баку на улицах машины не уступают друг другу. В стране на дорожную инфраструктуру выделяется достаточное количество средств, но опыт показывает, что для закладки таких полос не предпринимается никаких мер. Поэтому кареты скорой помощи опаздывают по вызовам. С момента вызова до приезда к больному машине скорой помощи требуется свободная дорога. Надо создать такую возможность. Потому что опоздание по указанному адресу может стоит жизни больному".