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В Баку в праздничный день госпитализированы 238 человек

В Баку в праздничный день госпитализированы 238 человек В праздничный день в медицинские учреждения Баку поступило 2 660 обращений, 238 человек были госпитализированы.
Здоровье
1 января 2023 г. 13:44
В Баку в праздничный день госпитализированы 238 человек

В праздничный день в медицинские учреждения Баку поступило 2 660 обращений, 238 человек были госпитализированы.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB работает круглосуточно и без выходных в усиленном режиме. В колл-центре 103 организовано дежурство. В оказании неотложной медицинской помощи задействованы 130 врачебных бригад.

В праздничный день количество обращений увеличилось: "30 декабря 2022 года общее количество вызовов составило 2 477, число госпитализированных - 233, 31 декабря общее количество вызовов составило 2 660, число госпитализированных - 238. Обращения в основном были связаны с повышенным артериальным давлением, кардиологическими проблемами, травмами, респираторными заболеваниями и пр.".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bayram günü 238 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib

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