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В Баку в магазине иранских продуктов и ресторане выявлены недочеты

В Баку в магазине иранских продуктов и ресторане выявлены недочеты Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджанской Республики (AПБА) выявили недочеты в магазине иранских товаров Şah bağı и известном ресторане в Баку.
Здоровье
23 июня 2023 г. 17:00
В Баку в магазине иранских продуктов и ресторане выявлены недочеты

Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджанской Республики (AПБА) выявили недочеты в магазине иранских товаров Şah bağı и известном ресторане в Баку.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Выявлено, что работники магазина иранских товаров Şah bağı, расположенного на улице А.Раджабли в Бинагадинском районе Баку, не проходили предварительный и периодический медицинский осмотр, в ​​продаже обнаружена продукция без маркировки на азербайджанском языке.

Недочеты также выявлены в ресторане Cıdır, расположенном на улице Н.Нариманова в Наримановском районе Баку. Сотрудниками агентства установлено, что на объекте отсутствует выписка о регистрации продбезопасности, а работники, входящие в обязательную группу, не проходили предварительный и периодический медицинский осмотр.

Отметим, что 21 июня сотрудники АПБА в ходе проведенного на территории республики мониторинга в объектах торговли и общественного питания выявили недочеты на восьми предприятиях.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda İran nemətləri mağazasında və restoranda nöqsanlar aşkarlanıb

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