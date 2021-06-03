В Баку в кондитерском изделии обнаружена гайка - ФОТО

В Баку в упаковке с кондитерским изделием обнаружена металлическая гайка.

В Баку в упаковке с кондитерским изделием обнаружена металлическая гайка.

Соответствующая жалоба в Report поступила из Объединения свободных потребителей.

В Объединении сообщили, что обращение поступило от жителя Баку Агабалы Гурбанова. Жалобщик утверждает, что в пакете с пряником, который ел его 6-летний внук, обнаружена гайка. В Объединении заявили, что пряники были изготовлены в цехе, принадлежащем физическому лицу Н.Сулейманову.

В связи с жалобой Report связался с кондитерским цехом, расположенным на улице Башира Буниятова. Владелец цеха не исключил халатности работников: "Мы обычно очень внимательны. Не могу сказать, как это произошло. Мы сталкиваемся с таким впервые".

В Агентстве продбезопасности Report сообщили, что поданная Объединением свободных потребителей жалоба находится на рассмотрении, начато разбирательство: “О результатах общественность будет проинформирована".