В Баку в акции по сдаче крови задействовано 160 медиков

09:39

В Баку в акции по сдаче крови задействовано 160 медицинских работников.

Как сообщает Report, об этом на донорской акции в мечети Тезепир журналистам заявила руководитель Центрального банка крови Гумрал Велиева.

По ее словам, в акции по сдаче крови могут принять участие физически здоровые лица в возрасте 18-65 лет и весом не менее 50 кг: "Решение принимается после медицинского осмотра. У доноров забирается примерно 450 миллилитров крови".

Г.Велиева сообщила, что в стране насчитывается свыше 1500 больных талассемией, которые нуждаются в регулярном переливании крови.

Отметим, что Минздрав и Управление мусульман Кавказа проводят сегодня в связи с днем Ашуры донорскую акцию по сдаче крови в мечетях Баку и отделениях Центрального банка крови в регионах.