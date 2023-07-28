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В Баку в акции по сдаче крови задействовано 160 медиков

В Баку в акции по сдаче крови задействовано 160 медиков 09:39
Здоровье
28 июля 2023 г. 10:50
В Баку в акции по сдаче крови задействовано 160 медиков

В Баку в акции по сдаче крови задействовано 160 медицинских работников.

Как сообщает Report, об этом на донорской акции в мечети Тезепир журналистам заявила руководитель Центрального банка крови Гумрал Велиева.

По ее словам, в акции по сдаче крови могут принять участие физически здоровые лица в возрасте 18-65 лет и весом не менее 50 кг: "Решение принимается после медицинского осмотра. У доноров забирается примерно 450 миллилитров крови".

Г.Велиева сообщила, что в стране насчитывается свыше 1500 больных талассемией, которые нуждаются в регулярном переливании крови.

Отметим, что Минздрав и Управление мусульман Кавказа проводят сегодня в связи с днем Ашуры донорскую акцию по сдаче крови в мечетях Баку и отделениях Центрального банка крови в регионах.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən qanvermə aksiyasına 160 tibbi personal cəlb edilib

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