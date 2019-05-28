Агентство продбезопасности усилило меры контроля в связи с финалом Лиги Европы в Баку

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана усилило меры контроля в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, которая состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Сотрудники агентства провели встречу с компаниями, которые будут осуществлять продажу пищевой продукции продуктов и напитков в месте проведения мероприятия, изучили ситуацию с продбезопасностью. Данным компаниям дали профессиональные рекомендации по следованию требованиям продбезопасности в период подготовки к игре и в день игры.

Наряду с этим, отели, где разместились судьи, команды, члены штаба УЕФА, поставщики и представители СМИ, были информированы о мероприятиях, касающихся следования требованиям продбезопасности. Также была дана информация о следовании требованиям продбезопасности в объектах общепита, расположенных близ мест, где собираются болельщики, - в Зимнем парке и парке Сахиль.

Компаниям – поставщикам продовольствия направлены инструкции, отражающие требования продбезопасности, с целью изучения ситуации со следованием требованиям продбезопасности изъяты образцы продовольствия и проведены лабораторные исследования.