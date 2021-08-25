В Баку созданы еще два пункта вакцинации

С целью устранения больших очередей на вакцинацию в поликлиниках на территории Наримановского и Хатаинского районов Баку, возникла необходимость в открытии дополнительных пунктов вакцинации.

С целью устранения больших очередей на вакцинацию в поликлиниках на территории Наримановского и Хатаинского районов Баку, возникла необходимость в открытии дополнительных пунктов вакцинации.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения Азербайджана, дополнительные пункты будут теперь действовать в Детской поликлинике № 8 Хатаинского района (адрес: ул.Алиаги Шихлинского, 59) и Детской поликлинике № 7 Наримановского района (адрес: ул.Фаига Юсифова, 37).

Для вакцинации по вышеуказанным адресам гражданам следует записаться онлайн в очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/.