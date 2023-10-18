В Баку создана новая система регистрации в связи с медицинским обследованием населения

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) с целью оптимизации и совершенствования первичной медико-санитарной помощи в Баку в качестве пилотного проекта начало закреплять население за медицинскими учреждениями.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) с целью оптимизации и совершенствования первичной медико-санитарной помощи в Баку в качестве пилотного проекта начало закреплять население за медицинскими учреждениями.

Как сообщили Report в TƏBİB, с этой целью в мобильном приложении E-tabib была создана новая система регистрации, которая будет способствовать систематизации медицинской документации граждан.

Этот процесс также позволит более точно составить план вакцинации детей, облегчит обследование детей и взрослых, находящихся в группе риска. До конца года Бакинский главный центр здоровья, действующий в подчинении TƏBIB, планирует завершить этот процесс по городу Баку.