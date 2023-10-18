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В Баку создана новая система регистрации в связи с медицинским обследованием населения

В Баку создана новая система регистрации в связи с медицинским обследованием населения Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) с целью оптимизации и совершенствования первичной медико-санитарной помощи в Баку в качестве пилотного проекта начало закреплять население за медицинскими учреждениями.
Здоровье
18 октября 2023 г. 16:19
В Баку создана новая система регистрации в связи с медицинским обследованием населения

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) с целью оптимизации и совершенствования первичной медико-санитарной помощи в Баку в качестве пилотного проекта начало закреплять население за медицинскими учреждениями.

Как сообщили Report в TƏBİB, с этой целью в мобильном приложении E-tabib была создана новая система регистрации, которая будет способствовать систематизации медицинской документации граждан.

Этот процесс также позволит более точно составить план вакцинации детей, облегчит обследование детей и взрослых, находящихся в группе риска. До конца года Бакинский главный центр здоровья, действующий в подчинении TƏBIB, планирует завершить этот процесс по городу Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda əhalinin tibbi müayinəsi ilə bağlı yeni qeydiyyat sistemi yaradılıb

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