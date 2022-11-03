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В Баку состоялось открытие выставок Medinex и Beauty Azerbaijan

В Баку состоялось открытие выставок Medinex и Beauty Azerbaijan В Баку экспо центре состоялось открытие Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций Medinex и Азербайджанской международной выставки индустрии красоты Beauty Azerbaijan.
Здоровье
3 ноября 2022 г. 10:36
В Баку состоялось открытие выставок Medinex и Beauty Azerbaijan

В Баку экспо центре состоялось открытие Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций Medinex и Азербайджанской международной выставки индустрии красоты Beauty Azerbaijan.

Как сообщает Report, в выставке, которая проходит в традиционном формате после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса, приняли участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов и другие официальные лица.

В выставке принимают участие более 90 компаний из 12 стран мира, в том числе Азербайджана, Беларуси, Дании, Швейцарии, Италии, Пакистана, Казахстана, Российской Федерации, Словении, Турции, Японии, Алжира и других.

На проводимом при участии и поддержке TƏBİB и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию мероприятии представлено медицинское оборудование, медицинские изделия, медицинский туризм, медицинское образование, лекарства, витамины и пищевые добавки, инновационное лабораторное оборудование, информационные технологии в медицине и многое другое.

Отметим, что одновременно с выставкой Medinex пройдет выставка индустрии красоты Beauty Azerbaijan, на которой представлены товары для косметологии и эстетической медицины, парфюмерия, средства личной гигиены, натуральная косметика, средства по уходу за волосами и телом, декоративная косметика, профессиональная косметика, салонное оборудование и парикмахерские принадлежности.

Обе выставки продлятся до 5 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Medinex” və “Beauty Azerbaijan” sərgisinin açılışı olub

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