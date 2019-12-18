В Баку состоялась официальная церемония открытия Недели неврологии.
Как сообщает Report, на церемонии открытия выступила президент Национальной ассоциации неврологов Рена Ширалиева.
Она рассказала о мероприятиях, запланированных в рамках недели неврологии, предоставила информацию о врачах, имеющих заслуги в области неврологии.
Позже был показан видеоролик об известных врачах-неврологах в Азербайджане.
Выступивший на мероприятии ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Гарайбейли отметил, что в результате внимания и заботы, уделяемой медицинской науке и образованию в Азербайджане, каждый месяц проводятся крупные научные конференции и мероприятия.
В конференциях 18-20 декабря в рамках Недели неврологии примут участие представители из Австрии, Дании, Финляндии, Грузии, Германии, Израиля, Казахстана, России, Таджикистана, Турции, Великобритании, Украины, Узбекистана и Кыргызстана.
Мероприятие организовано Национальной ассоциацией неврологов Азербайджана.
Səid QəribАвтор новости