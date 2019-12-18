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В Баку состоялась официальная церемония открытия Недели неврологии

В Баку состоялась официальная церемония открытия Недели неврологии
© CNN

В Баку состоялась официальная церемония открытия Недели неврологии.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступила президент Национальной ассоциации неврологов Рена Ширалиева.

Она рассказала о мероприятиях, запланированных в рамках недели неврологии, предоставила информацию о врачах, имеющих заслуги в области неврологии.

Позже был показан видеоролик об известных врачах-неврологах в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Гарайбейли отметил, что в результате внимания и заботы, уделяемой медицинской науке и образованию в Азербайджане, каждый месяц проводятся крупные научные конференции и мероприятия.

В конференциях 18-20 декабря в рамках Недели неврологии примут участие представители из Австрии, Дании, Финляндии, Грузии, Германии, Израиля, Казахстана, России, Таджикистана, Турции, Великобритании, Украины, Узбекистана и Кыргызстана. 

Мероприятие организовано Национальной ассоциацией неврологов Азербайджана.

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