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В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы

В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы

© Foto: "Report"

В соответствии с указаниями Президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой исполнительная власть города Баку продолжает меры, принятые во всех районах столицы для дальнейшего расширения борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как передает Report, в рамках лечебно-профилактических мероприятий, предпринятых структурами исполнительной власти города Баку 30 мая утром на более чем 300 главных улицах и проспектах столицы спецтехникой и работниками коммунальных служб проведены дополнительные интенсивные дезинфекционные работы.

Наряду с центральными улицами была проведена дезинфекция блоков жилых домов, лестничных площадок, общедоступных мест, дворов и населенных кварталов.

Принимая во внимание определенную токсичность веществ, жители столицы накануне были предупреждены в средствах массовой информации, чтобы не выходили в этот день без крайней необходимости.

Сотрудники МВД по традиции поддержали очередную масштабную дезинфекцию, в которой приняли участие специальные машины министерства.

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