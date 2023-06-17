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В Баку проходит симпозиум азербайджанских врачей со всего мира

В Баку проходит симпозиум азербайджанских врачей со всего мира В Баку в Центре Гейдара Алиева при организации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) впервые проводится симпозиум азербайджанских врачей со всего мира.
Здоровье
17 июня 2023 г. 12:37
В Баку проходит симпозиум азербайджанских врачей со всего мира

В Баку в Центре Гейдара Алиева при организации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) впервые проводится симпозиум азербайджанских врачей со всего мира.

Как сообщает Report, симпозиум, организованный в рамках "Года Гейдара Алиева", начался с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Затем был показан фильм, подготовленный специально к этому мероприятию.

В симпозиуме принимают участие более 100 азербайджанских врачей-специалистов, работающих в различных уголках мира - Турции, России, Германии, Соединенных Штатах Америки, Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Италии, Канаде, Кыргызстане, Украине, Грузии и Румынии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ilk dəfə Dünyadakı Azərbaycanlı Təbiblərin Simpoziumu keçirilir

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