В Баку проходит симпозиум азербайджанских врачей со всего мира

В Баку в Центре Гейдара Алиева при организации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) впервые проводится симпозиум азербайджанских врачей со всего мира.
Как сообщает Report, симпозиум, организованный в рамках "Года Гейдара Алиева", начался с исполнения Государственного гимна Азербайджана.
Затем был показан фильм, подготовленный специально к этому мероприятию.
В симпозиуме принимают участие более 100 азербайджанских врачей-специалистов, работающих в различных уголках мира - Турции, России, Германии, Соединенных Штатах Америки, Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Италии, Канаде, Кыргызстане, Украине, Грузии и Румынии.