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В Баку проводится масштабная дезинфекция

В Баку проводится масштабная дезинфекция Сегодняшнего утра на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и столичных поселков в очередной раз осуществляются дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Здоровье
28 августа 2021 г. 08:00
В Баку проводится масштабная дезинфекция

С сегодняшнего утра на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и столичных поселков в очередной раз осуществляются дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Об этом Report сообщили в коммунальных структурах ИВ Баку.

В течение дня дезинфекционные работы будут проведены на центральных улицах, а также на улицах поселков и жилых массивов столицы.

Жители Баку заранее были оповещены СМИ об определенной токсичности веществ, используемых в данных целях.

В то же время, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают осуществлять медико-профилактические и дезинфекционные меры в жилых зданиях, лифтах, дворах и жилых массивах, находящихся на балансе структуры, спортивно-развлекательных сооружениях и на территории возле контейнеров для бытовых отходов.

Напомним, что основная цель масштабной дезинфекции - защитить наших граждан от последствий пандемии.

Граждан просят строго соблюдать правила карантина для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda növbəti geniş dezinfeksiya işləri aparılır

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