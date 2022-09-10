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В Баку прошло мероприятие на тему "360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства"

В Баку прошло мероприятие на тему "360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства" Госпиталь Liv Bona Dea провел в Баку мероприятие на тему "360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства".
Здоровье
10 сентября 2022 г. 15:36
В Баку прошло мероприятие на тему 360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства

Госпиталь Liv Bona Dea провел в Баку мероприятие на тему "360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства".

Как сообщает Report, во встрече приняли участие бизнесмены из Турции - Адалет Инанч, Неслихан Тонбул, Севаль Бахчиван, Джала Балджи, Эбру Урал, Элиф Хобикоглу, Гозде Челик, и Азербайджана, а также турецкие волонтеры, депутаты Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева, Нигяр Арпадараи, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, общественно-политические деятели Азербайджана.

Цель мероприятия - расширение сотрудничества между двумя братскими странами в сфере здравоохранения.

На конференции общественно-политическим деятелям были вручены благодарственные грамоты за оказанную поддержку.

До конца года в госпитале Liv Bona Dea порядка 300 женщинам, нуждающимся в медицинской помощи в связи с этой болезнью, безвозмездно проведут маммографию и обследование молочных желез.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts event on '360-degree assessment of Turkish-Azerbaijani brotherhood'
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının 360 dərəcə dəyərləndirilməsi" mövzusunda tədbir keçirilib

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