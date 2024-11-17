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В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Нейроразнообразие на рабочем месте"

В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Нейроразнообразие на рабочем месте" В Баку 17 ноября состоялось мероприятие "Нейроразнообразие на рабочем месте".
Здоровье
17 ноября 2024 г. 16:55
В Баку прошла панельная дискуссия на тему Нейроразнообразие на рабочем месте

В Баку 17 ноября состоялось мероприятие "Нейроразнообразие на рабочем месте".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, исполнительный директор Фонда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анил Сони, главный директор по устойчивому развитию NEQSOL Holding Кадри Озен и другие официальные лица.

В ходе панельной дискуссии состоялся широкий обмен мнениями по вопросам внедрения инклюзивных практик для поддержки нейроразнообразных людей, опыта работы в этой сфере и возникающих трудностей.

Выступающие подчеркнули важность поддержки нейроразнообразия на рабочем месте.

Учитывая, что нейродивергентные люди видят мир своеобразно, они могут сталкиваться с трудностями на рабочем месте, влияющими как на личное благополучие, так и на профессиональный рост. В этом отношении важно создание для них сенсорных рабочих пространств и зон отдыха.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “İş yerində neyromüxtəliflik” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib

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