В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Нейроразнообразие на рабочем месте"

В Баку 17 ноября состоялось мероприятие "Нейроразнообразие на рабочем месте".

В Баку 17 ноября состоялось мероприятие "Нейроразнообразие на рабочем месте".

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, исполнительный директор Фонда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анил Сони, главный директор по устойчивому развитию NEQSOL Holding Кадри Озен и другие официальные лица.

В ходе панельной дискуссии состоялся широкий обмен мнениями по вопросам внедрения инклюзивных практик для поддержки нейроразнообразных людей, опыта работы в этой сфере и возникающих трудностей.

Выступающие подчеркнули важность поддержки нейроразнообразия на рабочем месте.

Учитывая, что нейродивергентные люди видят мир своеобразно, они могут сталкиваться с трудностями на рабочем месте, влияющими как на личное благополучие, так и на профессиональный рост. В этом отношении важно создание для них сенсорных рабочих пространств и зон отдыха.