В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Нейроразнообразие на рабочем месте"

В Баку 17 ноября состоялось мероприятие "Нейроразнообразие на рабочем месте".
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В ходе панельной дискуссии состоялся широкий обмен мнениями по вопросам внедрения инклюзивных практик для поддержки нейроразнообразных людей, опыта работы в этой сфере и возникающих трудностей.
Выступающие подчеркнули важность поддержки нейроразнообразия на рабочем месте.
Учитывая, что нейродивергентные люди видят мир своеобразно, они могут сталкиваться с трудностями на рабочем месте, влияющими как на личное благополучие, так и на профессиональный рост. В этом отношении важно создание для них сенсорных рабочих пространств и зон отдыха.