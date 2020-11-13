В Баку пройдут очередные дезинфекционные работы

В связи с токсичностью применяемых средств дезинфекции жителей просят не выходить в указанные даты на улицу без острой необходимости

Учитывая наметившийся за последние дни рост числа инфицированных COVID-19, 14 и 15 ноября с вовлечением спецтехники и сотрудников коммунальных служб на главных улицах, проспектах и дорогах города Баку в очередной раз будут проведены дополнительные усиленные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов.

Об этом Report сообщили в коммунальных структурах столицы.

В связи с токсичностью применяемых средств дезинфекции жителей просят не выходить в указанные даты на улицу без острой необходимости.