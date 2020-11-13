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В Баку пройдут очередные дезинфекционные работы

В Баку пройдут очередные дезинфекционные работы В связи с токсичностью применяемых средств дезинфекции жителей просят не выходить в указанные даты на улицу без острой необходимости
Здоровье
13 ноября 2020 г. 11:10
В Баку пройдут очередные дезинфекционные работы
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Учитывая наметившийся за последние дни рост числа инфицированных COVID-19, 14 и 15 ноября с вовлечением спецтехники и сотрудников коммунальных служб на главных улицах, проспектах и дорогах города Баку в очередной раз будут проведены дополнительные усиленные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов.

Об этом Report сообщили в коммунальных структурах столицы.

В связи с токсичностью применяемых средств дезинфекции жителей просят не выходить в указанные даты на улицу без острой необходимости.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda növbəti dezinfeksiya işləri aparılacaq

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