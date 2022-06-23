В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине

В Баку пройдет турецко-азербайджанский здравоохранительный бизнес-форум и выставка.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство Турции в Баку.
Сообщается, что делегация министерства здравоохранения Турции прибыла в Азербайджан. Было отмечено, что они встретились с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.
На встрече были проведены обсуждения в связи с турецко-азербайджанским здравоохранительным бизнес-форумом и выставкой, которые планируется провести в Баку в ближайшие месяцы.