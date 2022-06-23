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В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине

В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине В Баку пройдет турецко-азербайджанский здравоохранительный бизнес-форум и выставка.
Здоровье
23 июня 2022 г. 17:25
В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине

В Баку пройдет турецко-азербайджанский здравоохранительный бизнес-форум и выставка.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство Турции в Баку.

Сообщается, что делегация министерства здравоохранения Турции прибыла в Азербайджан. Было отмечено, что они встретились с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

На встрече были проведены обсуждения в связи с турецко-азербайджанским здравоохранительным бизнес-форумом и выставкой, которые планируется провести в Баку в ближайшие месяцы.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host Turkish-Azerbaijani health forum and exhibition 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türkiyə-Azərbaycan səhiyyə-biznes forumu və sərgisi keçiriləcək

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