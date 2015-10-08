Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Баку пройдет онкогинекологический симпозиум.

Как сообщили Report в Национальном онкологическом центре (НОЦ), мероприятие состоится 10 ноября при организаторстве министерства здравоохранения, НОЦ и турецкой онкологической ассоциации.

На открытии симпозиума планируется участие генерального директора Национального центра онкологии Джамиля Алиева.

Затем по программе будут выслушаны доклады азербайджанских и турецких специалистов.