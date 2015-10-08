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    В Баку пройдет онкогинекологический симпозиум

    На открытии симпозиума планируется участие гендиректора Национального центра онкологии Джамиля Алиева

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В следующем месяце в Баку пройдет онкогинекологический симпозиум. 

    Как сообщили Report в Национальном онкологическом центре (НОЦ), мероприятие состоится 10 ноября при организаторстве министерства здравоохранения, НОЦ и турецкой онкологической ассоциации.

    На открытии симпозиума планируется участие генерального директора Национального центра онкологии Джамиля Алиева.

    Затем по программе будут выслушаны доклады азербайджанских и турецких специалистов. 

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