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В Баку проходит региональный семинар по управлению жизненным циклом пестицидов

В Баку проходит региональный семинар по управлению жизненным циклом пестицидов При организационной поддержке Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Баку проводится региональный семинар на тему “Управление жизненным циклом пестицидов”.
Здоровье
18 сентября 2023 г. 10:49
В Баку проходит региональный семинар по управлению жизненным циклом пестицидов

При организационной поддержке Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Баку проводится региональный семинар на тему “Управление жизненным циклом пестицидов”.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в рамках "Проекта по управлению жизненным циклом пестицидов в странах Центральной Азии и Турции и нейтрализации пестицидов, относящихся к стойким органическим загрязнителям (СОЗ)“.

В семинаре принимают участие специалисты из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также сотрудники ФАО.

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Версия на английском языке ФотоRegional seminar on pesticide life cycle management underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda pestisidlərdən istifadənin idarə edilməsinə dair regional seminar keçirilir 

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