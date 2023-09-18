В Баку проходит региональный семинар по управлению жизненным циклом пестицидов

При организационной поддержке Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Баку проводится региональный семинар на тему “Управление жизненным циклом пестицидов”.

При организационной поддержке Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Баку проводится региональный семинар на тему “Управление жизненным циклом пестицидов”.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в рамках "Проекта по управлению жизненным циклом пестицидов в странах Центральной Азии и Турции и нейтрализации пестицидов, относящихся к стойким органическим загрязнителям (СОЗ)“.

В семинаре принимают участие специалисты из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также сотрудники ФАО.