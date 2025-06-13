В Баку проходит Первый конгресс онкологов Союза тюркоязычных Государств

В Баку проходит Первый конгресс онкологов Союза тюркоязычных Государств

В Баку проходит Первый конгресс онкологов Союза тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Национальным онкологическим центром Министерства здравоохранения Азербайджана и направлено на укрепление научного сотрудничества между онкологами тюркоязычных государств.

В мероприятии принимают участие ученые, специалисты и официальные лица, представляющие десять стран мира (Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, США, Германию, Таджикистан и Грузию), а также местные и международные организации.

В рамках конгресса, который впервые в истории проводится в Азербайджане в таком формате, также планируется подписание Меморандума о научном сотрудничестве в области онкологии между тюркоязычными странами.

На мероприятии будут обсуждены темы, связанные с клинической онкологией, диагностикой и лечением онкологических заболеваний.

Конгресс завершится 14 июня.

ФОТО: Мухаммед Агаев