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В Баку проходит международное мероприятие, посвященное заболеваниям мелкого рогатого скота

В Баку проходит международное мероприятие, посвященное заболеваниям мелкого рогатого скота В Баку стартовало международное мероприятие “План консультаций по чуме мелкого рогатого скота для Организации экономического сотрудничества / стран Западной Евразии и дорожная карта по ящуру”.
Здоровье
25 апреля 2023 г. 11:05
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное заболеваниям мелкого рогатого скота

В Баку стартовало международное мероприятие “План консультаций по чуме мелкого рогатого скота для Организации экономического сотрудничества / стран Западной Евразии и дорожная карта по ящуру”.

Как сообщает Report, конференция проводится при организационной поддержке Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), Всемирной организации по здоровью животных (WOAH), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Целью региональных консультаций является представление плана действий, а также определение приоритетных шагов и подходов к достижению прогресса в предотвращении заболеваний животных в регионе ОЭС.

Наряду с Азербайджаном в мероприятии принимают участие представители Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сирии, Ирана и Ирака.

Выступая на конференции, председатель AQTA Гошгар Тахмазли сказал, что в соответствии с глобальной стратегией по контролю и ликвидации чумы среди мелкого рогатого скота, Азербайджан целенаправленно продолжает деятельность в этом направлении.

Тахмазли также подчеркнул, что одним из наибольших препятствий международному обороту продуктов животного происхождения является ящур. Поэтому, учитывая нестабильный эпизоотический статус в регионе, включая Азербайджан, одной из целей была определена ликвидация ящура и обеспечение устойчивого контроля над этой болезнью с применением механизмов регионального сотрудничества.

По его словам, продолжается деятельность в рамках поэтапного плана борьбы с ящуром.

Председатель AQTA отметил, что наряду с этими двумя заболеваниями, еще одну серьезную угрозу в регионе представляет бешенство среди животных: "В этом году впервые среди стран региона в Азербайджане с использованием авиации была проведена вакцинация диких животных с помощью обманных кормов, и меры в этом направлении будут продолжены".

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил, что в соответствии с ежегодным планом мероприятий, в Азербайджане проводится вакцинация животных с целью профилактики зоонозных заболеваний и охраны их здоровья.

M.Мамедов подчеркнул, что без правильной организации ветеринарных услуг невозможно добиться здоровья животных. В связи с этим, в результате последних реформ в Азербайджане была введена система частной ветеринарной службы.

Мероприятие завершится 27 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda xırdabuynuzlu heyvanların taunu və dabaq xəstəliklərinə həsr olunan beynəlxalq tədbir keçirilir

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