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В Баку проходит международное мероприятие по улучшению стандартов питания

В Баку проходит международное мероприятие по улучшению стандартов питания В Баку стартовало двухдневное международное мероприятие на тему "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".
Здоровье
14 сентября 2023 г. 11:10
В Баку проходит международное мероприятие по улучшению стандартов питания

В Баку стартовало двухдневное международное мероприятие на тему "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители около 15 стран, руководители профильных центральных органов исполнительной власти Азербайджана, а также более 60 представителей Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), ЮНИСЕФ, Европейской комиссии, Всемирного банка и других влиятельных институтов.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting international event to improve nutrition standards
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qida standartlarının təkmilləşdirilməsinə dair beynəlxalq tədbir keçirilir

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