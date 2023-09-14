В Баку проходит международное мероприятие по улучшению стандартов питания

В Баку стартовало двухдневное международное мероприятие на тему "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

В Баку стартовало двухдневное международное мероприятие на тему "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители около 15 стран, руководители профильных центральных органов исполнительной власти Азербайджана, а также более 60 представителей Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), ЮНИСЕФ, Европейской комиссии, Всемирного банка и других влиятельных институтов.